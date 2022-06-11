Телевизоры Xiaomi TV EA Pro дебютируют в Китае

В Китае стартовали предпродажи телевизоров Xiaomi серии EA Pro.

Телевизоры серии предлагают разрешение 4К (3840 x 2160 пикселей) с поддержкой технологии MEMC. Модели основаны на платформе MediaTek MT9638. На борту имеется 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. Также есть переходник, реализующий Wi-Fi (двухдиапазонный) и Bluetooth 5.0. Звуковая подсистема представлена стереодинамиками. На задней панели расположены порты HDMI и USB Type-A (один из них версии 3.0).

Xiaomi TV EA Pro с диагональю 55 дюймов продается в Китае за 2 019 юаней (300 долларов), цена 65- и 75-дюймовых моделей — 2 689 юаней (400 долларов) и 3 359 юаней (595 долларов).
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