Телевизоры Xiaomi TV ES Pro появились в продаже Вслед за выпущенной в мае 86-дюймовой моделью компания Xiaomi дала старт китайским продажам 55, 65 и 75-дюймовым телевизорам серии Mi TV ES Pro. Новинки оценены в 485, 635 и 1035 долларов соответственно. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, 100-уровневой подсветкой, 4096-уровневым затемнением, пиковой яркостью 1000 кд/м2, датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости, кадровой частотой 120 Гц, технологией MEMC, отображением 1 миллиарда цветов, одним разъемом HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0 и двумя USB, поддержкой переменной частоты обновления VRR, автоматической низкой задержкой ALLM, сертификацией AMD FreeSync Premium, задержкой 4 мс, двумя 12,5-Вт динамиками с поддержкой звука Dolby, 4-ядерным процессором, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, 100-уровневой подсветкой, 4096-уровневым затемнением, пиковой яркостью 1000 кд/м2, датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости, кадровой частотой 120 Гц, технологией MEMC, отображением 1 миллиарда цветов, одним разъемом HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0 и двумя USB, поддержкой переменной частоты обновления VRR, автоматической низкой задержкой ALLM, сертификацией AMD FreeSync Premium, задержкой 4 мс, двумя 12,5-Вт динамиками с поддержкой звука Dolby, 4-ядерным процессором, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 10:17 . Продукт - Xiaomi TV ES Pro

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