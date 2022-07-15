Телевизоры Xiaomi TV ES Pro появились в продаже

Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, 100-уровневой подсветкой, 4096-уровневым затемнением, пиковой яркостью 1000 кд/м2, датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости, кадровой частотой 120 Гц, технологией MEMC, отображением 1 миллиарда цветов, одним разъемом HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0 и двумя USB, поддержкой переменной частоты обновления VRR, автоматической низкой задержкой ALLM, сертификацией AMD FreeSync Premium, задержкой 4 мс, двумя 12,5-Вт динамиками с поддержкой звука Dolby, 4-ядерным процессором, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти.