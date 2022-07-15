Телевизоры Xiaomi TV ES Pro появились в продаже

Вслед за выпущенной в мае 86-дюймовой моделью компания Xiaomi дала старт китайским продажам 55, 65 и 75-дюймовым телевизорам серии Mi TV ES Pro. Новинки оценены в 485, 635 и 1035 долларов соответственно.

Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, 100-уровневой подсветкой, 4096-уровневым затемнением, пиковой яркостью 1000 кд/м2, датчиком освещённости для автоматической регулировки яркости, кадровой частотой 120 Гц, технологией MEMC, отображением 1 миллиарда цветов, одним разъемом HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0 и двумя USB, поддержкой переменной частоты обновления VRR, автоматической низкой задержкой ALLM, сертификацией AMD FreeSync Premium, задержкой 4 мс, двумя 12,5-Вт динамиками с поддержкой звука Dolby, 4-ядерным процессором, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти.
TCL анонсирует новую линейку телевизоров Mini LED - TCL Q10G…
Представлена ​​серия доступных телевизоров Mini LED, которую выпускает китайский производитель TCL. Новая…
Телевизор Redmi Max 86 подешевел на 340 долларов…
Около года назад компания Redmi выпустила самый доступный 86-дюймовый телевизор на рынке Redmi Max 86, ко…
Лучшие телевизоры с диагональю 50 дюймов из категории "цена-…
Телевизоры в современных реалиях все меньше используются для просмотра эфирной сетки ТВ-каналов. Они стал…
OLED-телевизоры Sony BRAVIA XR Master Series A90K и BRAVIA X…
Sony объявила, что ее новые OLED-телевизоры Sony BRAVIA XR Master Series A90K и BRAVIA XR A75K теперь дос…
Hisense выпустила первый в мире 120-дюймовый лазерный телеви…
Hisense выпустила Laser TV 120L9-Pro, первый в мире 120-дюймовый лазерный телевизор. Как и в случае с дру…
Телевизор Redmi A75 2022 оценен в 515 долларов…
Компания Redmi пополнила ассортимент умных телевизоров крупной моделью A75 2022, которая имеет каталожное…
Android TV получит массу новых функций…
Компания Google уделила внимание не только смартфонам и планшетам на операционной системе Android на своё…
Телевизор Redmi Smart TV A75 2022 появился в продаже…
Компания Redmi выпустила в китайскую продажу смарт-телевизор A75 2022, который оценен в 515 долларов. Нов…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Лучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтингЛучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтинг
Лучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другиеЛучший 50 дюймовый телевизор для спальни в 2022. Xiaomi Mi TV P1 50, STARWIND SW-LED50UB401 и другие
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor