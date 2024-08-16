Телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2025 представили на мировом рынке

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров международными версиями серии Xiaomi TV S Mini LED 2025, которая состоит из вариантов на 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, подсветкой Mini LED, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, 512, 392 или 308 зонами затемнения соответственно, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG, сертификацией IMAX, поддержкой VRR и AMD FreeSync Premium Pro, платформой Cortex A73, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 3.0, портом Ethernet, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя 12,5-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Google TV. Цена телевизоров и дата начала продаж будут объявлены позже.

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