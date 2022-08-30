Телевизоры бренда Topdevice появятся на российском рынке

Новый бренд доступной потребительской электроники Topdevice выходит на российский рынок. Первые продуктовые категории будут представлены на онлайн маркетплейсах и в магазинах уже в сентябре 2022 года. Topdevice — это доступная электроника с оптимальным сочетанием цены и качественных характеристик. Продуктовый портфель бренда будет включать наиболее востребованные на рынке потребительские девайсы с самыми необходимыми техническими характеристиками и возможностями по доступной цене.

Выход бренда Topdevice на рынок запланирован с широким ассортиментом продуктов, среди которых: телевизоры, планшеты, смартфоны, автомобильные аксессуары, блоки питания и зарядные базы. Качественная техника бренда Topdevice по привлекательным ценам будет доступна покупателям в странах СНГ: России, Беларуси и Казахстане.

Первой продуктовой категорией для выхода на рынок станет линейка современных телевизоров со смарт оболочкой WildRed, позволяющей пользоваться единым агрегатором фильмов для популярных онлайн сервисов и обеспечивающей доступ к возможностям дистанционного обучения, а также имеющей опцию голосового управления через приложение в смартфоне.

Покупателям будут доступны модели с диагональю 75, 65, 55, 50, 43, 40, 32 и 24 дюйма в разных цветовых решениях. Разрешение изображения зависит от размера экрана: 4К (3840*2160) для 75, 65, 55, 50, 43 дюймов, Full HD (1920*1080) для 40 дюймов, HD (1366*768) для 32 и 24 дюймов.

Телевизоры Topdevice станут отличным решением для просмотра кино и отдыха дома, позволят в полной мере насладиться яркой реалистичной картинкой на экране с высокой контрастностью. Все модели оснащены графическим ускорителем ARM Mali-G52 для живого изображения и технологией расширенного динамического диапазона HDR для максимальной детализации. Для подключения различных аксессуаров и дополнительного оборудования, в том числе - колонок и наушников, предусмотрены HDMI и USB разъемы, а также аудиовыходы.

Управлять телевизорами Topdevice со смарт-оболочкой можно любым из наиболее удобных способов: ДУ-пультом со специальной программируемой кнопкой для прямого доступа к любому приложению или со своего смартфона, в том числе - с помощью голосовых команд, через программу WildRed Remote Control, установленную на телефон. Голосом можно переключать каналы, находить нужные фильмы и запускать приложения.

Телевизоры Topdevice будут доступны для покупки с сентября 2022 года.