Теперь Siri в iPhone может управлять SmartThings

Компания Samsung выпустила свежее обновление SmartThings, которое добавляет поддержку Siri Shortcuts. В официальном пресс-релизе компания объявила, что теперь пользователи смогут использовать голосового помощника Siri для запуска сценариев SmartThings и управления умным домом при помощи устройств Apple. Функция Siri Shortcuts, встроенная в iOS, позволяет выполнять автоматизации по голосовой команде. Их можно создавать самостоятельно через приложение «Быстрые команды» или использовать готовые варианты, предлагаемые производителями. Благодаря этому обновлению управление системой SmartThings с iPhone, HomePod или других устройств Apple станет значительно удобнее. Теперь можно просто обратиться к Siri, чтобы активировать, например, сценарий «Доброе утро», который автоматически включает свет, запускает кофемашину и открывает шторы при пробуждении.

Кроме того, Samsung улучшила приложение SmartThings для устройств Apple. Владельцы Apple Watch теперь могут просматривать полный список подключённых устройств, отдавать команды и выполнять сценарии прямо с часов. В версии приложения для iOS появилась возможность управлять пятью устройствами прямо с экрана блокировки благодаря функции Live Activities. Это выглядит весьма интересно на фоне того, что умный дом явно набирает обороты и многие пользователи уже просто не представляют себе повседневную жизнь без общения с голосовыми помощниками и умными технологиями.
