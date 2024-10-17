Теперь доступны Baseus Bowie H1i Noise-Cancelling Wireless Headphones

Линейка Bowie, которую рекомендуют композиторы – участники и номинанты премии «Оскар», представлена сразу двумя новинками. В полноразмерных беспроводных наушниках H1i Noise-Cancellation премиальное качество звука достигается за счет технологии Hi-Res Audio. Кодеки LHDC поддерживают аудио 192 кГц / 24 бит без потерь, а специальная технология BISA (Baseus Immersive Special Acoustics Technology, технология иммерсивного пространственного звука Baseus) обеспечивает объемный звук с эффектом погружения. В конструкции наушников используется био-технологичная мембрана, благодаря чему достигаются насыщенные низкие и чистые высокие частоты в диапазоне 20 Гц - 40 кГц.

Одно из ключевых преимуществ этих наушников – гибридное шумоподавление. Оно эффективно блокирует окружающие звуки как в помещении, так и на улице, предоставляя возможность беспрепятственно наслаждаться любимыми треками. Модель совместима со всеми устройствами, Bluetooth 5.3 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров, а плавная синхронизация звука и видео отличается сверхнизкой задержкой 0,038 секунды. С выключенным шумоподавлением наушники способны проработать до 100 часов.

Рекомендованная розничная цена – 5 999 рублей.