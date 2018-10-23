Tesoro официально представила клавиатуру GRAM Spectrum TKL для любителей игр

Состоялся анонс компактной клавиатуры механического типа Tesoro GRAM Spectrum TKL для любителей игр. Новинка использует переключатели Tesoro Agile Switch, рассчитанные на 50 млн срабатываний, а также оснащена RGB-подсветкой. Частота опроса составляет 1000 Гц. Габариты устройства составляют: 365 * 136 * 25,6 мм. Сообщается о совместимости с операционными системами Windows. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Приобрести аппарат можно в черном и белом цветовом исполнении. Оценивается клавиатура в 100 долларов.