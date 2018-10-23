Tesoro официально представила клавиатуру GRAM Spectrum TKL для любителей игр

2018-10-23, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Tesoro GRAM Spectrum TKL; [63]
Состоялся анонс компактной клавиатуры механического типа Tesoro GRAM Spectrum TKL для любителей игр. Новинка использует переключатели Tesoro Agile Switch, рассчитанные на 50 млн срабатываний, а также оснащена RGB-подсветкой. Частота опроса составляет 1000 Гц. Габариты устройства составляют: 365 * 136 * 25,6 мм. Сообщается о совместимости с операционными системами Windows. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Приобрести аппарат можно в черном и белом цветовом исполнении. Оценивается клавиатура в 100 долларов.


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