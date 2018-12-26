Тест-драйвы смартфонов Honor и Huawei

У всех крупных компаний есть свои собственные испытательные центры, в которых они уверены, что телефон в наших руках сможет выдержать любую нагрузку. В лаборатории устройств совместного научно-исследовательского центра Huawei / Honor в Пекине можно увидеть все тест-драйвы происходящие со смартфонами.

Сначала телефоны попадают в Twist Tester, где применяется давление во всех направлениях. Цель состоит не в том, чтобы сломать телефон, а в том, чтобы проверить, не отклоняется ли он от допустимого предела, не влияя на производительность.

Тестер долговечности разъемов говорит сам за себя. Он проверяет срок службы разъема. Кроме того, проводится тест, при котором к подключенному разъему прикладывается сила, чтобы убедиться не сломалось ли что-нибудь.

Также есть тест на падение. Honor отправляет устройства контролируемым образом с помощью выделенной машины. Рабочий монтирует телефон под определенным углом и опускает его с определенной высоты. Это делается несколько раз под разными углами, чтобы убедиться, что в конструкции нет слабых мест.

Далее идет так называемая духовка. Он нагревается до 55 градусов по Цельсию и до 90% влажности - реальные сценарии в некоторых частях мира. Телефоны проводят целыми днями внутри, чтобы быть уверенными, что в таких условиях смартфон не будет поврежден.

В тестовой лаборатории RFI, телефон установлен на желтой голове, которая имитирует последовательность человеческой головы с ее проводимостью, размером, ориентацией трубки. Комната полностью изолирована, поэтому уровень сигнала можно точно контролировать, чтобы обеспечить прием до пункта.

Следующий зал - аудиосистема. Он имеет огромные пенные стены там, на столько тихо, что вы можете слышать биение вашего сердца. Оранжевый механический рычаг подключен к динамику и наушнику, измеряя звук и окружающие шумы. Вокруг установки огромные громкоговорители, издающие всевозможные шумы - атмосфера города, горы, гроза. Эта контролируемая среда гарантирует, что все работает нормально, даже если некоторые условия не существуют в реальном мире.