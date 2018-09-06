Тесты NVIDIA GeForce RTX 2080 появятся 17 сентября

Во время презентации новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 представитель компании точной даты первых обзоров не называл — просто было высказано уточнение, что они появятся примерно в дату релиза в магазинах. Оказалось, что продажи карт стартуют 20 сентября, а обзоры можно будет публиковать 17 сентября. Это значит, что ровно за три дня до начала продаж будет возможность просмотреть детальные тесты в играх и решить, нужна ли вам такая карта. Для многих пользователей это может стать полезной информацией, ведь до сих пор никто не может с уверенностью говорить о сильных и слабых сторонах продукта. Мы будем надеяться, что производительности NVIDIA GeForce RTX 2080 будет достаточно, чтобы пользователи перешли на новые технологии, а разработчики игр могли раскрывать свои проекта на максимум.