Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition выглядит отлично

В последнее время производители корпусов для компьютеров стали очень активно выпускать действительно интересные решения. Только вчера мы видели один интересный вариант, как сегодня в продажу поступает другой. К примеру, вот состоялся официальный анонс корпуса Thermaltake A500 Aluminum Tempered Glass Edition, который создавали специально для геймеров. Он выглядит достаточно привлекательно и у него нет проблем с продувом, как у большинства современных корпусов. Разработчики оставили щели для забора воздуха на фронтальной панели, плюс здесь имеется подставка, чтобы вы поставили свою красивую видеокарту лицом к себе. Стоимость корпуса пока что не называется, но это очень привлекательное решение флагманского уровня, так что на доступность я бы не надеялся. Красота стоит денег, как говорится.