Thermaltake The Tower 100 для фанатов крупных корпусов

Для фанатов больших корпусов у нас хорошие новости, ведь в продажу поступит совсем скоро Thermaltake The Tower 100. Это довольно классный вариант, он чем-то напоминает внешне стойку для серверов, но внутри вполне стандартный каркас для установки материнской платы, видеокарты, системы охлаждения процессора и так далее. Да, стоит сказать, что сюда лучше всего ставить жидкостную систему, ведь она выглядит куда более привлекательно, плюс всегда стоит использовать компоненты с подсветкой. Стоимость нового корпуса Thermaltake The Tower 100 нам пока что не известна, тем более в рублях, но мы подождем, пока новинка попадет в официальную продажу, а тогда уже можно будет говорить о возможности конкурировать с той же 900-й моделью этой же линейки.