Thermaltake Versa J22 Tempered Glass Edition выглядит интересно

Официально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Versa J22 Tempered Glass Edition, который производитель продает в двух версиях. Не стоит надеяться на цветовые варианты или какие-то дополнительные особенности, просто в обычной версии нет вентиляторов, а в продвинутой их три штуки с подсветкой. На фронтальной панели размещено два вентилятора и на тыльной стороне на выдув поставили еще один. Выглядит корпус довольно дорого и привлекательно — большая стеклянная панель позволит вам наблюдать за всеми красивыми комплектующими, плюс можно внутри разные эффекты настроить при помощи подсветки. В плане пространства тоже все хорошо, сюда можно даже самую большую видеокарту поставить и она будет работать без проблем. Для ценителей стекла и больших габаритов это идеальное решение.