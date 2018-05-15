Thermaltake анонсировала компьютерный корпус View 32 Tempered Glass RGB Edition

Представлен корпус Thermaltake View 32 Tempered Glass RGB Edition корпус для игрового ПК формата Mid-Tower. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, а также есть семь посадочных мест для карт расширения. Внутри можно расположить до двух 3,5-дюймовых накопителей и трёх устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 480 * 227 * 524 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона. О стоимости аппарата пока не сообщается.