Thermaltake объявляет о выпуске новых корпусов ARGB серии Commander G из закаленного стекла

Компания Thermaltake, представила новую компактную серию корпусов - Commander серии Mid, включая G31, G32 и G33. Представляет собой совершенно новый корпус с высоким воздушным потоком, разработанный со специальной сетчатой передней панелью. Корпус начального уровня поставляется с предустановленным 200-мм вентилятором ARGB, которым можно управлять с помощью программного обеспечения.

Другие выдающиеся особенности включают 4-миллиметровую панель из закаленного стекла. Серия Commander G, специально разработанная с возможностью размещения двух графических процессоров, поддерживает вертикальные схемы расположения видеокарт с двумя слотами PCI-E. Кроме того, входящий в комплект кронштейн помогает уменьшить вес материнской платы. Также корпус имеет съемные магнитные фильтры для общей исключительной производительности ПК.

Может поддерживать процессорный кулер с максимальной высотой 165 мм, двухстороннее размещение VGA длиной до 300 мм по горизонтали и шириной 45 мм по вертикали, блок питания длиной до 200 и ограничение высоты ОЗУ до 40 мм. Оптимизированный для превосходной охлаждающей способности с одним предустановленным вентилятором ARGB 200 мм и одним задним 120 мм вентилятором, Commander G31 может вместить до двух 200 мм спереди, двух 140 мм сверху и одного 140 мм сзади.

Имеет один USB 3.0 и два USB 2.0, а также одна кнопка быстрого доступа RGB на верхней лицевой панели для прямого доступа при необходимости.