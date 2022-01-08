Thermaltake представил корпус Divider 550 TG Ultra

Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов и систем охлаждения, представил корпус Divider 550 TG Ultra, это первый корпус Thermaltake с ЖК-экраном, который позволяет пользователям отслеживать информацию о ПК в режиме реального времени и отображать персонализированные анимации или изображения.

Будучи первым корпусом с ЖК-экраном Thermaltake Divider 550 TG Ultra представляет собой корпус формата Mid-Tower ATX с 3,9-дюймовым ЖК-экраном в верхней части передней панели, предлагая новый способ мониторинга производительности вашего ПК в режиме реального времени.

Divider 550 TG Ultra, ориентированный как на функциональность, так и на внешний вид, обеспечивает кристально чистый обзор через боковую панель из закаленного стекла с левой стороны, которая позволяет пользователям восхищаться всеми компонентами своей сборки.

С правой стороны он сохраняет уникальные черты серии Divider, включая специальную симметричную треугольную конструкцию боковой панели, и обеспечивает лучший отвод тепла через небольшие отверстия на боковой панели.

Divider 550 TG Ultra поддерживает новейшие компоненты ПК и максимальную аппаратную поддержку, а также обеспечивает большую гибкость при размещении компонентов. Пользователи могут выбирать, размещать ли свой графический процессор вертикально или горизонтально без дополнительных деталей, а также устанавливать радиаторы в разных местах.

Кроме того, есть три предустановленных 120-мм вентилятора ARGB, которые можно синхронизировать с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. С программным обеспечением Thermaltake TT RGB PLUS 2.0 у вас будет больше возможностей для демонстрации собственного стиля с помощью настройки пользовательских световых эффектов и загрузки личных GIF-файлов и любимых изображений.