Thermaltake представил корпус Divider 550 TG Ultra

Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов и систем охлаждения, представил корпус Divider 550 TG Ultra, это первый корпус Thermaltake с ЖК-экраном, который позволяет пользователям отслеживать информацию о ПК в режиме реального времени и отображать персонализированные анимации или изображения.

Будучи первым корпусом с ЖК-экраном Thermaltake Divider 550 TG Ultra представляет собой корпус формата Mid-Tower ATX с 3,9-дюймовым ЖК-экраном в верхней части передней панели, предлагая новый способ мониторинга производительности вашего ПК в режиме реального времени.

Divider 550 TG Ultra, ориентированный как на функциональность, так и на внешний вид, обеспечивает кристально чистый обзор через боковую панель из закаленного стекла с левой стороны, которая позволяет пользователям восхищаться всеми компонентами своей сборки.

С правой стороны он сохраняет уникальные черты серии Divider, включая специальную симметричную треугольную конструкцию боковой панели, и обеспечивает лучший отвод тепла через небольшие отверстия на боковой панели.

Divider 550 TG Ultra поддерживает новейшие компоненты ПК и максимальную аппаратную поддержку, а также обеспечивает большую гибкость при размещении компонентов. Пользователи могут выбирать, размещать ли свой графический процессор вертикально или горизонтально без дополнительных деталей, а также устанавливать радиаторы в разных местах.

Кроме того, есть три предустановленных 120-мм вентилятора ARGB, которые можно синхронизировать с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. С программным обеспечением Thermaltake TT RGB PLUS 2.0 у вас будет больше возможностей для демонстрации собственного стиля с помощью настройки пользовательских световых эффектов и загрузки личных GIF-файлов и любимых изображений.
Комментарии и отзывы Thermaltake Divider 550 TG Ultra
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентилятор…
Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторПродолжая изучение актуальной модельной линейки игровых корпусов, сегодня в центре внимания будет Hiper X…
Представлен ПК-корпус Xigmatek Gaming X Arctic…
Представлен ПК-корпус Xigmatek Gaming X ArcticКомпания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Gaming X Arctic, которая ориентирована на создан…
Обзор HIPER HG300 TWILIGHT. Корпус с четырьмя ARGB-вентилято…
Обзор HIPER HG300 TWILIGHT. Корпус с четырьмя ARGB-вентилятоУже с января ожидается заметный рост цен на все комплектующие, связанный с продолжающимися сложностями на…
Thermaltake представляет корпус AH T200 Micro…
Thermaltake представляет корпус AH T200 MicroThermaltake, ведущий производитель корпусов премиум-класса представила корпус AH T200 Micro в бирюзовом и…
SilverStone представил корпус CS351 Micro-ATX…
SilverStone представил корпус CS351 Micro-ATXSilverStone сегодня представила уникальный корпус CS351 Micro-ATX с возможностью быстрой заменой накопите…
Antec представляет корпус Dark Phantom DP31 Micro-ATX…
Antec представляет корпус Dark Phantom DP31 Micro-ATX
Мини-ПК MinisForum CR50 получил APU AMD 4700S…
Мини-ПК MinisForum CR50 получил APU AMD 4700SКомпания MinisForum пополнила ассортимент неттопов моделью MinisForum CR50, которая основана на 16-поточн…
Компания CaseLabs возрождается…
Компания CaseLabs возрождаетсяCaseLabs, один из брендов OG в игровом сообществе для ПК, обанкротился в 2018 году из-за предполагаемых т…
Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПКОбзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПК
Обзор XPG BATTLECRUISER (BATTLECRUSIER-WHCWW). Корпус для моддинга и кастомного охлажденияОбзор XPG BATTLECRUISER (BATTLECRUSIER-WHCWW). Корпус для моддинга и кастомного охлаждения
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стекломОбзор Hiper HG-C103RGB EREBOS. Недорогой корпус с подсветкой и стеклом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor