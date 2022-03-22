Thermaltake представил корпуса Versa T26 и T27 TG ARGB Mid Tower

Компания Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов и систем охлаждения представил корпуса Versa T26 и T27 TG ARGB Mid Tower. Новые модели поддерживают материнские платы до E-ATX и поставляются с тремя предустановленными передними вентиляторами 120 мм 5 В ARGB, которые могут синхронизироваться с программным обеспечением материнской платы RGB, включая ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

Корпус Versa T26 и T27 TG ARGB Mid Tower имеют одинаковую общую компоновку и оснащены боковой панелью из закаленного стекла толщиной 4 мм, но с другим дизайном передней панели. Передняя панель Versa T26 смешана с закаленным стеклом и сеткой, образуя диагональное расположение, пользователи могут наслаждаться прозрачным обзором без ущерба для эффективности охлаждения. Для Versa T27 передняя панель представляет собой оптимизированную для воздушного потока панель с перфорированными Т-образными вырезами для воздухозаборников, которая предназначена для мощного воздушного потока и в то же время представляет собой логотип бренда TT.

Корпус Versa T26 и T27 TG ARGB Mid Tower обладают превосходными аппаратными возможностями расширения, что позволяет поддерживать два 3,5-дюймовых жестких диска или 2,5-дюймовых твердотельных накопителя, размещение видеокарты длиной до 380 мм и блок питания длиной до до 200 мм. Благодаря 7+2 слотам PCI-E пользователи могут разместить графический процессор вертикально. Также имеется полноразмерная встроенная крышка блока питания, обеспечивающая удобство прокладки кабелей. Для конфигурации охлаждения пользователи могут установить до семи 120-мм или шести 140-мм вентиляторов, а также разместить 360-мм радиатор сверху и спереди и 120-мм радиатор сзади.

Комментарии и отзывы Thermaltake Versa T26
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