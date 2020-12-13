Thermaltake представила корпус AH T200 Pink Edition в розовом исполнении

Thermaltake представила корпус в розовом исполнении AH T200 Pink Edition.

Корпус имеет в общей сложности пять закаленных стекол, две боковые и три стекла на передней панели, что позволяет просматривать все внутренние компоненты.

AH T200 Pink поддерживает материнские платы до Micro-ATX форм-фактора. Можно установить кулер высотой 150 мм, а видеокарту длиной до 320 мм. Для 2,5 дюйма накопителей предусмотрено три слота, для 3,5 дюймовых есть два слота.

Корпус предлагает широкие возможности для моддинга. AH T200 Pink Edition может вместить на переднюю панель 240 мм или 280 мм радиатор. Панель ввода оборудована одним портом USB 3.1 Type-C, двумя USB 3.0, кнопкой перезагрузки и питания, а также аудиоразъемом.

Thermaltake AH T200 Pink Edition поступит в продажу в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Thermaltake AH T200 Pink Edition
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