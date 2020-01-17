Thermaltake представила корпус RS Level 20

Level 20 RS разработан с TT Premium, корпус предлагает возможность создать уникальную систему жидкостного охлаждения. Дизайн RS Level 20 очень агрессивный, решетки радиатора, боковые воздухозаборники напоминают дизайн спортивного автомобиля.

За передней сетчатой панелью находится два 200 мм вентилятора. На задней панели установлен 120 мм вентилятор. Все они имеют подсветку RGB. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора ATX. На передней панели расположены порты и разъемы, два порта USB 3.0, два порта USB 2.0 и 3.5 мм аудиоразъем. Также имеется кнопка питания и кнопка для управления подсветкой.

Максимальная высота кулера которую можно установить в корпус составляет 172 мм, а видеокарта до 400 мм. Level 20 RS поддерживает радиаторы до 360 мм. Thermaltake оснастила RS Level 20 несколькими местами для установки жестких дисков, включая два 2,5 или два 3,5 дюймовых накопителя в стойке для жестких дисков. В комплекте есть кронштейны для установки дополнительных дисков.