Thermaltake представила корпуса Full Tower серии 20 HT

2019-11-05, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Thermaltake; [25]
Компания Thermaltake, представляет новые корпуса Level 20 - Level 20 HT и Level 20 HT Snow Edition Full Tower Chassis. Оснащены четырьмя прочными окнами из закаленного стекла толщиной 4 мм, двумя предустановленными стандартными 140-мм вентиляторами сверху и оснащен системой вентиляции. Является превосходным выбором, который включает в себя конструкцию вертикального монтажа и возможности расширения для массивных пользовательских систем с жидкостным охлаждением.

Хорошо спроектированные быстросъемные магнитные фильтры вентиляторов сзади и у основания обеспечивают отличную защиту от пыли и грязи, обеспечивая беспыльную среду. Он может поддерживать материнские платы вплоть до стандартного E-ATX, кулер для процессора с максимальной высотой 260 мм, конфигурации с несколькими графическими процессорами, могут быть вертикально установлены до 400 мм в длину (без стойки для жесткого диска), источник питания с длиной до 200 мм и четыре 2,5 "/3,5" (с отсеком для жесткого диска) и одно 2,5 "(с кронштейном для жесткого диска) устройства хранения.

Помимо двух предварительно установленных стандартных 140-мм вытяжных вентиляторов сверху, в этом корпусе можно разместить до трех 120-мм вентиляторов снизу и сбоку. Также 20 HT / HT Snow Edition может вместить до 360 мм радиаторов DIY с жидкостным охлаждением.

Благодаря специальной конструкции Level 20 HT / HT Snow Edition поток воздуха внутри корпуса плавно перемещается, обеспечивая постоянную низкую температуру в корпусе. В верхней правой панели имеются два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0, а также один порт USB 3.1 Type-C.

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