Thermaltake представила корпуса VIEW 300 MX и CORE P3 TG PRO

На выставке Thermaltake Expo компания Thermaltake представила новые корпуса VIEW 300 MX и CORE P3 TG PRO.

Корпус Thermaltake VIEW 300MX представляет собой корпус среднего размера с двумя предустановленными 200-мм вентиляторами ARGB. В комплект поставки Thermaltake входят две передние панели для этого корпуса, панель из закаленного стекла и панель из сетки.

Thermaltake CORE P3 TG PRO — это модернизированная и улучшенная версия оригинального шасси CORE P3 открытой конструкции. CORE P3 TG PRO имеет переработанные ножки корпуса, которые обеспечивают лучшую устойчивость корпуса, а также улучшенную панель ввода/вывода, которая включает два порта USB 3.0 и порт USB 3.2 Gen2 Type-C.

Оба корпуса Thermaltake VIEW 300MX и Thermaltake CORE P3 TG PRO еще не поступили в продажу.
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