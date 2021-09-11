Thermaltake представила корпуса серии Divider 200

Компания Thermaltake представила новые корпуса серии Divider 200 выполненных в форме куба.

Новые корпуса имеют компактные размеры кубической формы с поддержкой материнских плат Mini ITX и Micro-ATX форм-фактора. Серия Divider 200 представлена в четырех вариантах с разной конфигурацией. В целом корпуса имеют схожие характеристики. Корпуса имеют пылевые фильтры для предотвращения попадания пыли в корпус.

Divider 200 TG Air Snow - поставляется с одним предустановленным 200 мм передним вентилятором, одним стандартным 120 мм задним вентилятором, двумя боковыми панелями сочетающих закаленное стекло и металл, на верхней и левой стороне. Передняя панель корпуса также выполнена из закаленного стекла.

Исключительной особенностью корпуса Divider 200 TG являются две симметричные треугольные части, состоящие из стальной панели и окна из закаленного стекла с левой стороны. Корпус Divider 200 TG Air в свою очередь имеет переднюю панель с вентиляционными отверстиями для лучшего воздушного потока, у данного корпуса есть и белая версия Divider 200 TG Air Snow.

Когда корпуса поступят в продажу производитель не сообщает.
Комментарии и отзывы Thermaltake Divider 200
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