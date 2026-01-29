Thermaltake представила серию корпусов TR300

Компания Thermaltake официально представила серию корпусов TR300 Mid-Tower — это универсальная линейка формата ATX, ориентированная на компактность, высокоэффективное охлаждение и современные возможности кастомизации. В серию входят модели TR300 TG и TR300 WS, доступные в цветах Black и Snow, обе версии имеют одинаковые внутренние характеристики, но отличаются оформлением фронтальной панели, что позволяет выбрать вариант под конкретный стиль сборки. Модель TR300 WS получила переднюю панель с декоративными вставками из натурального дерева, которые добавляют ощущение премиальности, при этом полностью сохраняя тот же уровень воздушного потока, охлаждения и совместимости, что и у TR300 TG с более строгим и современным дизайном.

Ключевой особенностью серии TR300 стала фронтальная компоновка блока питания с регулируемой рамкой, предлагающей 4 варианта установки в зависимости от размера материнской платы. Такое решение оптимизирует внутреннее пространство корпуса, улучшает циркуляцию воздуха, увеличивает допустимую длину видеокарты и позволяет устанавливать более толстые радиаторы и связки вентиляторов для продвинутых систем охлаждения. Корпус поддерживает платы Mini-ITX, microATX и ATX, а оптимизированное расположение PCIe-слотов обеспечивает корректное выравнивание видеокарты при любом форм-факторе. Стоимость корпуса пока что под вопросом, но это очень интересное решение в плане компоновки элементов ПК.