Thermaltake представила стильный корпус CTE T500 TG ARGB

Компания Thermaltake официально объявила о выпуске новых полноразмерных корпусов CTE T500 TG ARGB Full Tower Chassis и CTE T500 Air Full Tower Chassis в чёрном и белом исполнении. CTE T500 — это корпус для материнских плат вплоть до E-ATX, разработанный для обеспечения высокого уровня терморегуляции всех важных компонентов игровой или рабочей системы. Данный корпус, независимо от цвета, естественно, оснащён тремя предустановленными вентиляторами CT140 и поддерживает радиатор системы жидкостного охлаждения до 420 мм на фронтальной панели, обеспечивая полную поддержку любых современных систем. Ещё у CTE T500 TG ARGB есть две закалённые стеклянные панели спереди и слева, а модель CTE T500 Air оснащена закалённым стеклянным окном и акцентирует внимание на большей циркуляции воздуха за счёт особой конструкции фронтальной панели.

Стоит отметить, что дизайн CTE (Centralized Thermal Efficiency) использует поворот материнской платы на 90 градусов, чтобы создать более эффективные пути для циркуляции воздуха к основным источникам тепла. Этот дизайн позволяет переместить процессор и графическую карту ближе к прохладному воздуху, генерируемому передней и задней панелью соответственно. Кроме того, подача холодного воздуха из разных направлений и отвод горячего воздуха в верхней части обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха для общего охлаждения. Крайне интересные корпусы, которые, вероятно, будут стоит немало, но отобьют каждую копейку.
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