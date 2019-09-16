Thermaltake расширяет серию игровых ковриков RGB Level 20

2019-09-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - RGB Gaming Mouse Level 20; [63]
Компания Thermaltake Gaming, лидер на рынке игровых периферийных устройств для киберспорта, представляет серию игровых ковриков RGB Gaming Mouse Level 20, выпускаемых в двух размерах и различающихся для жестких и матовых версий.

Особенности серии Level 20 RGB Gaming Mouse Pad:

Специально оптимизированная поверхность, которая обеспечивает отслеживание и превосходную точность для сбалансированного игрового процесса.Имеется специальная нескользящая резиновая основа, используемая для предотвращения отрыва или скольжения коврика для мыши. 16,8 миллионов цветов RGB и 8 динамических световых эффектов на выбор.

Все продукты Thermaltake TT RGB PLUS могут подключаться к экосистеме Razer Chroma. Пользователи, которые установили программное обеспечение TT RGB PLUS и Razer Synapse 3, могут испытать синхронизированные игровые эффекты и световые эффекты RGB на своей системе жидкостного охлаждения и игровом оборудовании TT RGB PLUS. Все продукты Thermaltake TT RGB PLUS поддерживают сервис голосовой связи Amazon Alexa, что позволяет управлять светом или скоростью вращения вентилятора.

Комментарии и отзывы RGB Gaming Mouse Level 20
Новый компактный цветной принтер A3 Cano...
Новый компактный цветной принтер A3 CanoКомпания Canon представила новый принтер A3, который может печатать в двухстороннем цвете. Этот компактны...
Logitech представляет беспроводную игров...
Logitech представляет беспроводную игровLogitech ведущий новатор в области игровых технологий и оборудования, объявил о выпуске беспроводной игро...
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экр...
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экрКомпания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-в...
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite оценен в 320 е...
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite оценен в 320 еКомпания Xiaomi официально представила в Европе смартфон Xiaomi Mi 9 Lite, который является международной...
Смартфон Nokia 7.2 уже можно предзаказат...
Смартфон Nokia 7.2 уже можно предзаказатКомпания HMD Global начала принимать предварительные заказы на смартфон Nokia 7.2, который был представле...
Обзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 553...
Обзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 553В конце августа был анонсирован выход сразу двух смартфонов: BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike ...
Круглый блок камеры OnePlus 7T засветилс...
Круглый блок камеры OnePlus 7T засветилсВ сети появились фото защитного чехла для смартфона OnePlus 7T, официальный анонс которого ожидается 10 о...
Бюджетный смартфон Motorola Moto E6s пол...
Бюджетный смартфон Motorola Moto E6s полКомпания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto E6s, которая относится к бюджетному сегме...


Обзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Недорогие смартфоны с NFCОбзор BQ 6035L Strike Power MAX и BQ 5535L Strike Power Plus. Недорогие смартфоны с NFC
Обзор iBOX PRO-880. Многофункциональный автомобильный видеорегистраторОбзор iBOX PRO-880. Многофункциональный автомобильный видеорегистратор
Обзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкойОбзор Baseus Wireless Charger Gravity Car Mount. Держатель с беспроводной зарядкой
Обзор Motorola One Action. Недорогой смартфон с экшн-камеройОбзор Motorola One Action. Недорогой смартфон с экшн-камерой
Обзор HARPER HBT-1723. Недорогая Bluetooth-гарнитура для вашего автомобиляОбзор HARPER HBT-1723. Недорогая Bluetooth-гарнитура для вашего автомобиля
Обзор Solasta: Crown of the Magister. Ши...
Обзор Solasta: Crown of the Magister. ШиСегодня мы поговорим о проекте, который пока что не добрался до релиза, но уже выглядит достаточно интере...
Предварительный обзор Maingear Element. ...
Предварительный обзор Maingear Element. Игровые ноутбуки пользуются невероятным спросом — пользователи готовы отдавать за них приличные деньги. И...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5...
Предварительный обзор Deepcool Matrexx 5Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о доста...
Предварительный обзор iPad. Скучное седь...
Предварительный обзор iPad. Скучное седьКомпания Apple официально представила новый планшетный компьютер, который создан для тех, кто хочет недор...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. Сти...
Предварительный обзор Fujifilm X-A7. СтиДля любителей фотографии, которые хотят себе новый классный фотоаппарат, подготовили довольно интересную ...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьм...
Обзор Witch Hunt. Охота на ведьмСегодня речь пойдет об игре про охоту, только охота эта не на животных, как мы привыкли, а на монстров ра...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топ...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. ТопКроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увел...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная иг...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная игДавайте поговорим о довольно сложной в моральном плане игре, которая вынуждает чувствовать себя никчемным...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears of War...
Вышел фильм по вселенной Gears of WarНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor