Thermaltake расширяет серию игровых ковриков RGB Level 20

Компания Thermaltake Gaming, лидер на рынке игровых периферийных устройств для киберспорта, представляет серию игровых ковриков RGB Gaming Mouse Level 20, выпускаемых в двух размерах и различающихся для жестких и матовых версий.

Особенности серии Level 20 RGB Gaming Mouse Pad:

Специально оптимизированная поверхность, которая обеспечивает отслеживание и превосходную точность для сбалансированного игрового процесса.Имеется специальная нескользящая резиновая основа, используемая для предотвращения отрыва или скольжения коврика для мыши. 16,8 миллионов цветов RGB и 8 динамических световых эффектов на выбор.

Все продукты Thermaltake TT RGB PLUS могут подключаться к экосистеме Razer Chroma. Пользователи, которые установили программное обеспечение TT RGB PLUS и Razer Synapse 3, могут испытать синхронизированные игровые эффекты и световые эффекты RGB на своей системе жидкостного охлаждения и игровом оборудовании TT RGB PLUS. Все продукты Thermaltake TT RGB PLUS поддерживают сервис голосовой связи Amazon Alexa, что позволяет управлять светом или скоростью вращения вентилятора.