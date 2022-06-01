Thermaltake выпускает низкопрофильную клавиатуру ARGENT K6 RGB

Компания Thermaltake расширяет линейку игровых периферийных устройств, представив свою первую низкопрофильную механическую игровую клавиатуру. Низкопрофильная клавиатура ARGENT K6 RGB будет доступна для покупки в отдельных регионах в вариантах, оснащенных клавишными переключателями CHERRY MX Low Profile RGB Red или Cherry MX Low Profile RGB Speed ​​Silver.

Новинка имеет изогнутую верхнюю пластину, которая отличается своей жесткостью и надежностью. Низкий профиль модели облегчает набор текста. Есть настраиваемая RGB-подсветка. Переключатели MX Low Profile рассчитаны на 100 миллионов нажатий с одинаковым откликом. Также в комплект входит магнитная подставка для запястий, обеспечивающая дополнительную поддержку и постоянный комфорт.

Обе модели RGB поддерживают подсветку каждой клавиши с 16,8 миллионами цветов. Наряду со стандартными клавишами на Argent K6 Low Profile работает набор адаптированных мультимедийных клавиш и встроенная ручка прокрутки. Пользователи также могут настроить макросы, настройки звука и конфигурации подсветки для дополнительных функции клавиатуры с помощью программного обеспечения TT ​​iTake.

Стоимость клавиатуры производитель не раскрывает.