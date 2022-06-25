Thermaltake выпускает новые корпуса Divider 370 ATX и Divider 170 mATX

Divider 370 и Divider 170 поставляются с предустановленными 120-мм вентиляторами ARGB спереди. Обе модели доступны в черном и белом цветах. Корпус Divider 370 поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX и установку радиаторов до 360 мм спереди и сверху. Divider 370 позволяет установить видеокарту в вертикальной ориентации, благодаря встроенному кронштейну, но переходной кабель необходимо приобретать отдельно.
Thermaltake Divider 170 совместим с платами Micro ATX форм-фактора и поддерживает 280-мм радиаторы. Корпус поставляется с двумя предустановленными 120-мм вентиляторами ARGB PWM.
Корпуса Thermaltake Divider 170 TG ARGB и Divider 370 TG ARGB уже доступны для заказа. Цена Thermaltake Divider 370 TG ARGB составляет 160 евро, а Thermaltake Divider 170 TG ARGB оценен в 113 евро.