Thermaltake выпускает удлинители TT Premium PCI-E 4.0 Extender для видеокарт

Thermaltake объявила о выпуске удлинителей TT Premium PCI-E 4.0 Extender для видеокарт.

Гибкие удлинители доступны в вариантах 300 мм, 600 мм и 300 мм с адаптером под углом 90 градусов. Устройство обеспечивает пропускную способность до 16 Гбит/с. Адаптер на 90 градусов позволяет пользователям вертикально подключать видеокарты к материнской плате.

Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender поддерживает работу с материнскими платами AMD и Intel. Эксклюзивная защита кабеля используется для увеличения срока службы удлинителя, а также предотвращения повреждения кабеля.

Удлинители Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender поступят в продажу в ближайшее время.

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