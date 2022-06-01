Thermaltake выпустила клавиатуру ARGENT K6 RGB

Thermaltake, ведущий премиальный бренд объявил о выпуске первой низкопрофильной механической игровой клавиатуры в линейке продуктов — низкопрофильной механической игровой клавиатуры ARGENT K6 RGB Cherry MX Red и Speed ​​Silver, которые уже доступны для покупки.

С низкопрофильной механической игровой клавиатурой ARGENT K6 RGB Cherry MX Red/Speed ​​Silver пользователи могут наслаждаться комфортным набором текста благодаря ее особенно малой общей высоте. Переключатели Cherry MX Low Profile RGB рассчитаны на 100 миллионов нажатий клавиш, обеспечивая самую надежную, точную и отзывчивую тактильную обратную связь. Кроме того, низкопрофильная механическая игровая клавиатура ARGENT K6 RGB Cherry MX Red/Speed ​​Silver оснащена магнитной опорой для запястий, обеспечивающей максимальную поддержку запястья и комфорт.

Низкопрофильная механическая игровая клавиатура Thermaltake ARGENT K6 RGB Cherry MX Red/Speed ​​Silver, разработанная с учетом как производительности, так и эстетики, поставляется с алюминиевой верхней панелью с плавающей конструкцией клавиш и индивидуальной подсветкой клавиш, что позволяет пользователям играть стильно. Еще одной особенностью является многофункциональная ручка в стиле автомобильной аудиосистемы на правой стороне клавиатуры, которая позволяет пользователям регулировать громкость, а также с легкостью переключать веб-страницы. Пользователи также могут настроить индивидуальную функцию ручки с помощью программного обеспечения TT ​​iTake. Дополнительные настройки сделаны для мощной игры, например, элементы управления мультимедиа, запись макросов, аудио и USB-разъем на передней панели.

Привлекательная подсветка клавиатуры поддерживает 16,8 миллионов цветов RGB. Ей можно управлять с помощью программного обеспечения TT ​​iTake, и она полностью совместима с продуктами TT RGB PLUS 2.0 для RGB-подсветки. Низкопрофильная механическая игровая клавиатура ARGENT K6 RGB Cherry MX Red/Speed ​​Silver для любителей игр, которым нравится захватывающий игровой процесс, несомненно, станет лучшим партнером, чтобы осветить ваши сражения!

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