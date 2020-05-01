Thermaltake выпустила корпус S100 для материнских плат размера M-ATX и Mini-ITX

Корпус Thermaltake S100 предназначен для игровых сборок на базе материнской платы M-ATX и Mini-ITX. Боковая панель выполнена из закаленного стекла. В комплекте идет 120 мм вентилятор установленный на задней панели. Корпус поставляется в белом и черном цвете.

Корпус поддерживает установку видеокарты длиной до 330 мм и высоту процессорного кулера до 165 мм. Специальный кожух скрывает кабели и блок питания.

Модель предлагает установку двух 2,5 дюймовых и двух 3,5 дюймовых дисков. Передняя панель ввода оснащена двумя разъемами USB 2.0 и одним USB 3.0, аудиоразъемом для микрофона и наушников. Также есть кнопка перезагрузки и питания.

Стоимость корпуса не опубликована.
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