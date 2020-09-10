Thermaltake выпустила корпус Versa T35 TG RGB по цене 59 долларов

Thermaltake выпустила корпус Versa T35 TG RGB. Корпус представлен в формате Mid-Tower с передней и боковой панелью из закаленного стекла. Передняя панель оснащена двумя RGB полосами.

Корпус поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX форм-фактора. Новый корпус компании предлагает широкую совместимость как для воздушного, так и для жидкостного охлаждения. Кожух блока питания скрывает кабели, тем самым обеспечивая эстетичный вид системы.

Максимальная длина видеокарты ограничена 300 мм, а высота кулера ЦП до 150 мм. Versa T35 TG RGB позволяет установить до 5 вентиляторов размером 120 мм. На передней панели есть два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, а также два 3,5 мм аудиоразъема для гарнитуры и микрофона.

Корпус доступен на сайте компании по цене 59 долларов.