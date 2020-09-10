Thermaltake выпустила корпус Versa T35 TG RGB по цене 59 долларов

Thermaltake выпустила корпус Versa T35 TG RGB. Корпус представлен в формате Mid-Tower с передней и боковой панелью из закаленного стекла. Передняя панель оснащена двумя RGB полосами.

Корпус поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX форм-фактора. Новый корпус компании предлагает широкую совместимость как для воздушного, так и для жидкостного охлаждения. Кожух блока питания скрывает кабели, тем самым обеспечивая эстетичный вид системы.

Максимальная длина видеокарты ограничена 300 мм, а высота кулера ЦП до 150 мм. Versa T35 TG RGB позволяет установить до 5 вентиляторов размером 120 мм. На передней панели есть два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, а также два 3,5 мм аудиоразъема для гарнитуры и микрофона.

Корпус доступен на сайте компании по цене 59 долларов.
Комментарии и отзывы Thermaltake Versa T35 TG RGB
Обзоры:
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Новости:
Неттоп ZOTAC Zbox QCM7T3000 получил 3D-карту NVIDIA Quadro RTX

Компания ZOTAC пополнила ассортимент мощных неттопов моделью Zbox QCM7T3000, которая выйдет в формате bar...
Компания Zalman представила корпус S2 TG с закаленным стеклом

Компания Zalman представила корпус S2 TG с закаленным стеклом толщиной 4 мм. Корпус представлен в минимал...
be quiet! представила корпус Silent Base 802

Частенько пользователи жалуются на то, что у них нет возможности приобрести корпус из белого пластика и м...
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2
Беспроводные наушники Tronsmart Apollo B...
Беспроводные наушники Tronsmart Apollo BTronsmart выпустила свои новые наушники Apollo Bold True Wireless. Они получили гибридную форму активного...
HTC Wildfire E2 выглядит просто шикарно...
HTC Wildfire E2 выглядит просто шикарноДлительное время пользователи считали, что компания HTC просто умерла и больше ничего делать на рынке сма...
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оце...
3-дюймовый смартфон Unihertz Jelly 2 оцеКомпания Unihertz представила на площадке Kickstarter свое новое устройство Jelly 2, которое в случае вых...
Sony Xperia 1 II с отличной камерой...
Sony Xperia 1 II с отличной камеройНедавно анонсированный смартфон Sony Xperia 1 II в настоящее время является первым в мире смартфоном со с...
Лучшие аксессуары для Sony PlayStation V...
Лучшие аксессуары для Sony PlayStation VКакое-то время назад портативные консоли пользовались достаточно высоким спросом у игроков, так как они п...
Sony Xperia 1 II решили обновить...
Sony Xperia 1 II решили обновитьКомпания Sony не является ведущим специалистом на рынке и она достаточно плохо справляется с поставленным...
Представлена улучшенная видеокарта ASRoc...
Представлена улучшенная видеокарта ASRocASRock выпустила видеокарту Radeon RX 5700 XT Challenger Pro 8G OC, которая получила новую систему охлажд...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квад...
Смартфон Motorola Edge Lite получит квадСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с пр...
Google Pixel 3a и Pixel 3a XL сняли с прКомпания Google объявила о том, что она прекращает производство смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL....
Представлен компактный ПК Lenovo ThinkSt...
Представлен компактный ПК Lenovo ThinkStКомпания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью ThinkStation P340 Tiny, которую можно отнести...
Kolink анонсировала корпус Observatory L...
Kolink анонсировала корпус Observatory LKolink выпустила Mesh версию корпуса Observatory Lite. Kolink Observatory Lite Mesh RGB представлен в раз...
AMD планирует выпустить процессоры Ryzen...
AMD планирует выпустить процессоры RyzenКомпания AMD планирует выпустить новые процессоры линейки Ryzen Threadripper PRO 3000. Модельный ряд буде...
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массыОбзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонный гигабитный роутер. Wi-Fi 6 в массы
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor