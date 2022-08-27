Thermaltake выпустила корпуса View 300 MX и View 300 MX Snow

Компания Thermaltake объявила о выпуске корпусов View 300 MX и View 300 MX Snow.

Новые корпуса View 300 MX и View 300 MX Snow оснащены боковой панелью из закаленного стекла для демонстрации компонентов. В свою очередь, передняя панель предлагает два варианта: сетчатую панель и закаленное стекло. Корпуса поставляются с предустановленными 200-мм ARGB-вентиляторами на передней панели и одним 120-мм вентиляторов на задней панели.

Модели поддерживают материнские платы Mini ITX, Micro ATX, ATX и E-ATX форм-фактора. Поддерживаемая высота кулера 175 мм, в корпусах можно установить видеокарту длиной до 400 мм.

Порты ввода/вывода включают: порт USB 3.2 Type-C, два порта USB 3.0 и аудиоразъем HD-аудио.

Стоимость корпусов производитель не раскрывает. Когда поступят новинки в продажу также не сообщается.