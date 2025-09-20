Титановые часы HUAWEI WATCH GT 6 Pro оценены в 30000 рублей

Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов моделью WATCH GT 6 Pro, которая уже доступна для предзаказа на российском рынке. Версия с ремешком из фторэластомера или плетеным ремешком стоит 30 тысяч рублей, а вариант с титановым браслетом обойдется в 40 тысяч рублей.

Новинка характеризуется корпусом из титанового сплава, сапфировым стеклом, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой 100 спортивных режимов, временем автономной работы до 12 дней в обычном режиме, беспроводной зарядкой, фирменной системой TruSense для отслеживания качества сна, уровня стресса и кислорода в крови (SpO₂), частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма, углубленным анализом ЭКГ и предупреждением о рисках аритмии, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69 и 5ATM, модулями GPS (L1+L5), NFC и Bluetooth 6.0, габаритами 45,6:45,6:11,25 мм и массой 54,7 грамма.