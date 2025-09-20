Титановые часы HUAWEI WATCH GT 6 Pro оценены в 30000 рублей

Компания HUAWEI пополнила ассортимент умных часов моделью WATCH GT 6 Pro, которая уже доступна для предзаказа на российском рынке. Версия с ремешком из фторэластомера или плетеным ремешком стоит 30 тысяч рублей, а вариант с титановым браслетом обойдется в 40 тысяч рублей.

Новинка характеризуется корпусом из титанового сплава, сапфировым стеклом, 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой 100 спортивных режимов, временем автономной работы до 12 дней в обычном режиме, беспроводной зарядкой, фирменной системой TruSense для отслеживания качества сна, уровня стресса и кислорода в крови (SpO₂), частоты дыхания, вариабельности сердечного ритма, углубленным анализом ЭКГ и предупреждением о рисках аритмии, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69 и 5ATM, модулями GPS (L1+L5), NFC и Bluetooth 6.0, габаритами 45,6:45,6:11,25 мм и массой 54,7 грамма.
Представлены часы Garmin Instinct Crossover AMOLED Tactical …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Instinct Crossover AMOLED Tactical Edition, кот…
Google представила умные часы Pixel Watch 4…
Компания Google объявила о выпуске умных часов Pixel Watch 4, которые, среди прочего, получили обновленны…
Представлены часы Casio Edifice EFR-539DE…
Компания Casio представила серию часов Edifice EFR-539DE, в которую вошли аналоговые модели 2AV, 3AV и 8A…
Apple Watch Ultra 3 получат увеличенный дисплей…
Apple, похоже, тихо готовится к запуску умных часов Apple Watch Ultra 3, но, вопреки ожиданиям, нас может…
Представлены умные часы Amazfit Balance 2…
Amazfit представляет Balance 2 – обновленную версию своих смарт-часов, ориентированную на продвинутый мон…
Часы Casio G-Shock GA-010GB-1A9JF оценили в $130…
Компания Casio представила аналогово-цифровые часы G-Shock GA-010GB-1A9JF, которые вошли в серию Black an…
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 оценили в 4290 рублей …
Отечественные ритейлеры начали российские продажи представленного вчера в Китае фитнес-браслета Xiaomi Sm…
Apple Watch вновь могут запретить на территории США…
Компания Masimo подала иск против Таможенно-пограничной службы США, пытаясь оспорить решение ведомства, к…
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor