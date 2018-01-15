Тизер Meizu M6S раскрыл местоположение дактилоскопа

Компания Meizu опубликовала тизер смартфона Meizu M6S, официальный анонс которого должен состояться уже на следующей неделе. Изображение намекает на то, что аппарат получит сканер отпечатка пальцев, встроенный в экран. Однако это маловероятно по нескольких причинам. Во-первых, предыдущие утечки дружно указывали на то, что смартфон получит дактилоскоп на боковой панели корпуса. Во-вторых, сложно поверить в то, что первый на рынке смартфон с подэкранным сканером будет принадлежать к бюджетной серии. Предыдущие слухи прочили Meizu M6S экран на 5,7 дюймов с разрешением 1440:720 пикселей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор 2930 мАч.