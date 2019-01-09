Толщина дисплея у монитора HP Pavilion 27 составляет всего 6,5 мм

Компания HP показала монитор Pavilion 27 с 27-дюймовым экраном. Толщина дисплея составляет 6,5 мм, а разрешение 2560 на 1440 пикселей. Устройство обладает также контрастностью 700:1 и временем отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована система Low Blue Light, которая снижает нагрузку на зрительный аппарат пользователя. Предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.4, HDMI и порты USB Type-C. В продажу новинка выйдет в марте по цене 400 долларов.