Только iPhone 15 Pro получат Wi-Fi 6E

Некоторое время назад инсайдеры поведали достаточно интересную информацию о смартфонах iPhone 15, которые должны быть представлены примерно в сентябре или октябре текущего года. Поставщики секретной информации заявили, что новый флагман будет поддерживать беспроводную связь Wi-Fi 6E, которая является достаточно новой по современным меркам. На самом деле среди популярных технологий беспроводной сети это буквально самое новое решение на сегодняшний день, так как Wi-Fi 7 представили, но пока что на рынке всего пара роутеров, поддерживающих технологию. Однако сегодня информация изменилась — инсайдеры заявили, что только iPhone 15 Pro получит поддержку новой технологии беспроводной сети, тогда как обычные модели останутся на Wi-Fi 6.

Не сказать, что нас это сильно огорчило, так как на самом деле разница между поколениями технологии не такая уж и значительная, тем более, что современные провайдеры предоставляют гигабитный интернет далеко не всегда и стоит он внушительных денег. А если вы пользуетесь интернетом на 100 Мбит/сек или 500 Мбит/сек, то вашему смартфону на самом деле без разница какая именно технология поддерживается. Другое дело, что у Wi-Fi 6E более высокая стабильность, так что пользователи с iPhone 15 Pro получат более надёжное интернет-соединение в тех же домах с большим количеством преград вроде бетонных стен. Не сказать, что это кого-то удивляет, так как бетонные перекрытия и арматура в стенах никогда не дружили с беспроводной связью, но стоит это учитывать.