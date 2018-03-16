Толстенный чехол для Samsung Galaxy S9+

Новый флагман корейской компании Samsung оказался не очень то и новым — помимо камеры и небольших изменений в дизайне, плюс процессоре новом, ничего нового здесь нет. Однако, разработчики аксессуаров решили позаботиться о фанатах новинки и выпустили в свет чехол-батарею на 5200 мАч, которая позволит вам дополнительно 18 часов смотреть фильмы или играть в игры. Правда, корпус в этом случае становится раза в два больше и тяжелее, так что назвать решение прямо отличным я не могу. Если вы хотите просто дольше играть в игры, то купите батарею портативную, бросьте в карман и все, при необходимости подключите и можно будет работать. Носить в кармане такую здоровенную штуку будет вовсе не интересно, да и все фишки дизайна полностью теряются. Напишите в комментариях — вы бы хотели себе такой чехол?