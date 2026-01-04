Тонкий смартфон Motorola Signature получит защиту от воды

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о характеристиках смартфона Motorola Signature, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят новенькой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,8-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 2780:1264 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO до 165 Гц и пиковой яркостью до 6200 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 828 и OIS), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением на базе сенсора Sony LYTIA 600), селфи-камерой разрешением 50 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт обратной беспроводной зарядок, рамкой корпуса из авиационного алюминия, тыльную панель из текстиля, корпус толщиной 6,99 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.