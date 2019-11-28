Тонкий смартфон Oppo Reno 3 Pro 5G показали на рендере

Вице-президент Oppo Брайан Шен поделился официальным рендером смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G, который станет самой тонкой моделью на рынке с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Его толщина составит всего 7,7 мм. Любопытно, как низкая толщина скажется на прочности устройства. Наверняка смартфон попадет на тесты к видеоблогеру JerryRigEverything, который попробует сломать его голыми руками. Ранее сообщалось, что Oppo Reno 3 Pro 5G будет двухрежимным смартфоном и сможет поддерживать режимы SA и NSA. Его официальный дебют должен состояться до конца текущего года.