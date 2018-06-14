Топ 10 лучших игровых клавиатур 2018 года

10. SteelSeries Apex M750

Доброго времени суток уважаемые геймеры. Если вы ищите клавиатуру которая должна вписаться в ваш непревзойденный интерьер или которая должна иметь полноценную RGB подсветку и подходить по стилистике к вашей системе, то мы представляем вам 10 самых лучших и производительных игровых клавиатур, которые есть на рынке.SteelSeries Apex M750 была представлена общественности сравнительно недавно. Новое творение от культового бренда ожидалось давно. Следует отметить, что новейшая клавиатура не разочаровала, по крайней мере – пока. Данная модель получилась максимально сбалансированной, многофункциональной и, что немаловажно, доступной в плане цены. Она имеет фантастическое программное обеспечение для настройки RGB освещения. Она также оснащается передовыми механическими переключателями QX2 Linear Mechanical RGB Switch, собственной разработки. Эти свитчи имеют легкий ход (срабатывание на двух миллиметрах) и приятную тактильную отдачу, и больший срок службы.Цена SteelSeries Apex M750: 120 Евро

9. G.Skill Ripjaws KM570

Один из самых больших недостатков для большинства игровых клавиатур заключается в том, что они имеют громоздкий корпус, приятно и то, что почти все свободное пространство задействовано под размещение клавиш, из-за чего рамка корпуса относительно небольшая. Она оснащена переключателями Cherry MX Brown или Red и имеет только красную настраиваемую подсветку. Возможно, некоторые функции будут отсутствовать в отличии от высокопроизводительных клавиатур, но она является более доступной на рынке игровой периферии.Цена G.Skill Ripjaws KM570: 62 Евро

8. Razer Cynosa Chroma

Если вы новичок в игровом мире, и вам нужна клавиатура, которая будет превосходно работать и иметь небольшую стоимость, в отличии от механических клавиатур, Razer Cynosa Chroma может быть лучшим выбором для вас. У неё может и нет такого же тактильного отклика уровня, но гибридные переключатели дают вам те же ощущения от нажатия, она имеет скорость опроса 1 мс и встроенную поддержку одновременного нажатия 10 клавиш и подавления фантомных нажатий. Это, не говоря уже о одном из лучших RGB освещений.Цена Razer Cynosa Chroma: 58 Евро

7. Corsair K95 RGB Platinum

Как и прошлая версия Corsair K70 Rapidfire, K95 RGB Platinum — это механическая клавиатура, которая ставит приоритет на играх выше всех остальных задач. Она имеет 8 МБ выделенной памяти для хранения разных профилей, эта клавиатура имеет универсальный дизайн, чтобы выполнить любую вашу работу. Клавиатура имеет прочный и долговечный каркас, созданный из современного материала - анодированного алюминия, который широко применяется в авиастроении, и который прекрасно дополняет фантастическое RGB-освещение Corsair.Цена Corsair K95 RGB Platinum: 182 Евро

6. HyperX Alloy Elite

Следуя примеру первой игровой клавиатуры HyperX от Kingston, а именно HyperX Alloy FPS, HyperX Alloy Elite улучшает первую популярную клавиатуру компании, обеспечивая лишь незначительные изменения. Она стоит всего на 10 долларов США больше, чем у его предшественника, вы также получите дополнительные медиа клавиши, панель регулировки подсветки и даже подставку под запястье. Они также представляют собой ряд восхитительных удовольствий, создающих ценное предложение, которое нельзя игнорировать.Цена HyperX Alloy Elite: 95 Евро

5. Corsair K63 Wireless

За последние несколько лет мы видели множество беспроводных игровых мышей, но не так много беспроводных игровых клавиатур. До сих пор. Беспроводная клавиатура Corsair K63 использует все те же компоненты, как и обычная версия K63, но теперь она удобна в переноске, и вы не ограничены проводами. Она оснащена Cherry MX Red переключателями, имеет синее освещение и удобные средства управления мультимедиа.Цена Corsair K63 Wireless: 113 Евро

4. Razer BlackWidow Chroma V2

Хотите собрать полный комплект игровой периферии от Razer, но не знаете какую клавиатуру лучше выбрать? Тогда эта модель будет лучшим выбором для вашего RGB сетапа. BlackWidow Chroma V2 обеспечивает удобство пользования и масимальную производительность, они проделали длинный путь для обеспечения вас лучшей периферией. BlackWidow Chroma V2 поддерживает также 16,8 миллионов цветов светодиодного освещения. Кроме того, вы можете с легкостью настроить свечение клавиш при помощи специального сервиса Razer Synapse.Цена Razer BlackWidow Chroma V2: 120 Евро

3. Cooler Master MasterSet MS120

Игровой комплект Cooler Master MasterSet MS120 включает в себя клавиатуру и мышь, которые могут похвастаться широким функционалом управления, а также прочностью и долговечностью, что делает их полноценными девайсами профессионального уровня. Стоит отметить и превосходную тактильность клавиатуры наряду с исключительной точностью мыши, что в сумме предоставляет в ваше распоряжение широкие возможности управления в любой игре.Цена Cooler Master MasterSet MS120: 75 Евро

2. Logitech G513

Cherry MX Red являются одними из самых популярных игровых механических переключателей, так как они имею линейный ход с силой нажатия всего 45 грамм, но они не подходят для ввода текста, так как из-за малой силы нажатий происходит множество ложных срабатываний. И вот, где Logitech G513 и его линейные переключатели Romer-G превосходят остальных конкурентов. Добавьте матовую металлическую отделку корпуса, которая чудесным образом невосприимчива к возникновению разводов от пальцев. Она также имеет удобную подставку под запястье, благодаря которой снимается нагрузка с запястья.Цена Logitech g513: 140 Евро

1. Roccat Vulcan 120 Aimo

Многие клавиатуры в 2018 начали массово отказываться от переключателей Chery MX, выпуская фирменные переключатели, но мало из них добились хороших результатов в производительности, в отличие от Roccat с их клавиатурой Vulcan 120 Aimo. Она имеет не только тактильные переключатели, которые требуются игрокам, но они не имеют такого же громкого щелчка как другие переключатели. Это само по себе сделало бы Vulcan 120 Aimo одной из лучших игровых клавиатур, но она также имеет превосходный дизайн корпуса.Цена Roccat Vulcan 120 Aimo: 160 Евро