Топ 5 бюджетных механических клавиатур до 4000 рублей

2018-06-01, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Cooler Master Rapid-I; [78]
В последнее время механические клавиатуры стали все чаще появляться на рынке, и они показывают хорошие результаты в плане производительности и живучести. И с активным участием геймеров в развитии данного направления на рынке все чаще появляются бюджетные варианты механических клавиатур, но далеко не всегда эти клавиатуры показывают хорошие показатели производительности. Поэтому я решил создать список лучших бюджетных клавиатур, которые показывают хорошие результаты в работе и играх.
Данный список это только моё субъективное мнение, в моем распоряжении было множество механических клавиатур, и я выделю лучшие из них.

Cougar Attack 2

Cougar Attack 2 имеет классический внешний вид и оснащена переключателями Cherry MX, которые повсеместно используются игроками за счет быстрого времени отклика и большим временем их службы (50 млн. нажатий). В данной клавиатуре применяется технология Anti-Ghostring, позволяющая обрабатывать сигнал множества клавиш одновременно. Данная технология необходима для жанра FPS, где важно каждое ваше движение. У Cougar Attack 2 сверху выведен дополнительный блок клавиш G1-G8, на которые можно записать последовательность нажатий для выполнения каких-либо действий, это особенно ценится в жанре MMPRPG, так как расширяет диапазон действий.

Cooler Master Rapid-I

Особенностью клавиатуры Cooler Master Rapid-I является подсветка ActivLite с пятью режимами работы. В одном из них каждый светодиод управляется индивидуально. При наборе текста в этом режиме подсветка включается при нажатии на клавишу и плавно затухает после ее отпускания. В результате процесс печати сопровождается перемещением подсветки по полю клавиш синхронно с перемещением пальцев. Предусмотрена регулировка уровня яркости и сохранение настроек в четырех профилях. В клавиатуре используется 32-разрядный процессор ARM. Cooler Master Rapid-I Оснащена переключателями Cherry MX.

Qcyber DOMINATOR TKL

Механическая клавиатура Qcyber DOMINATOR TKL имеет компактный форм-фактор, которая придется по вкусу как профессиональным игрокам, так и обычным геймерам. У данной клавиатуры отсутствует цифровой блок, поэтому клавиатура не будет занимать много места на вашем рабочем пространстве. Кейкапы клавиатуры выполнены посредством двойного литья(Double-Shot), что не позволят символам стираться даже после длительного использования. Qcyber DOMINATOR TKL имеет механические переключатели JIXIAN RED, которые являются аналогами Cherry MX Red. Общий ход клавиш составляет всего 4мм, а высота срабатывания равна 2мм, в то время как сила, необходимая для нажатия, не превышает 45 г.

Gamdias Hermes E2

Gamdias Hermes E2 это одна из самых бюджетный механических клавиатур в данном списке, она оснащена фирменными переключателями Gamdias Black, с общим ресурсом нажатий 50 млн. Так же имеется семицветная подсветка, но к сожалению её нельзя менять. Она имеет компактный дизайн и небольшой вес, благодаря чему её можно легко перевозить из одного места в другое. В ней так же присутствует технология N-roller поддерживающая обработку неограниченного количества одновременно нажатых клавиш, а частота опроса USB интерфейса составляет 1000 Гц.

DREVO Tyrfing V2

DREVO Tyrfing V2, одна из лучших клавиатур небольшого ценового сегмента. Данная клавиатура включает в себя большинство функций дорогих моделей. Первое преимущество и одновременно недостаток данной клавиатуры заключается в отсутствие дополнительного цифрового блока, для большинства геймером это является главным критерием выбора. Так же она имеет настраиваемую RGB подсветку, вся настройка может происходить как без использования стороннего программного обеспечения, так и с использованием фирменного ПО, с помощью которого так же можно записывать макросы, и переназначить клавиши. На DREVO Tyrfing V2 установлены OUTEMU переключатели, которые являются аналогом Cherry MX.


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