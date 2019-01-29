Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

В начале 20 века люди и представить не могли, что вместо человека будет готовить мультиварка, стирать вещи стиральная машина, а пылесосить и поддерживать чистоту в доме робот-пылесос. Кстати на счет робот-пылесоса мы с вами и поговорим, ведь это недавнее новшество, которое постепенно входит в наш быт. Поддержка чистоты в жилье, это муторное занятие, с которым робот-пылесос отлично справляется. Ниже мы привели подборку из ТОП-5 лучших робот-пылесосов по мнению МегаОбзор.

Genio Deluxe 500

Пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - порадует вас не только высоким уровнем эффективности уборки, но и стильным внешним видом: корпус устройства окрашен в характерный для продукции Xiaomi белый цвет. Особенностью модели является возможность управления ею со смартфона или планшета. В наличии 3 режима работы. Важнейшим конструктивным преимуществом пылесоса является наличие радара. Это приспособление производит дистанционное сканирование близлежащих объектов, определяя расстояние до них. Пылесос-робот Xiaomi Mi Robot Vacuum получает питание от литий-ионного аккумулятора, емкость которого велика: она равна 5200 мАч. Продолжительность автономной работы пылесоса составляет 150 мин. Этого достаточно для неоднократной уборки большой квартиры или этажа дома значительной площади. Заслуживает внимания высокая степень акустического комфорта при использовании пылесоса: уровень шума модели оценивается лишь в 60 дБ.

PANDA X4

Пылесос Genio Deluxe 500 - он отличается встроенным гироскопом для построения маршрута по квартире. Есть функция влажной уборки (блок с водой 300 мл), регулировка степени увлажнения салфетки из микрофибры. Сменные турбощётки для разных типов покрытий. Вы можете запрограммировать робот на уборки в любое время и любые дни недели. Робот оснащён мощным Li-ion аккумулятором. В режиме полотёра робот способен работать более 240 минут (при повторных запусках без подзарядки). В режиме пылесоса до 120 минут. В комплекте имеется виртуальная стена для ограничения площади уборки. Genio Deluxe 500 будет очень деликатно обходиться с Вашей мебелью благодаря бамперу мягкого касания и наибольшему количеству сенсоров препятствий в семействе роботов Genio.

GUTREND FUSION 150

Пылесос PANDA X4 - модель 2018 года стала очередным приемником Pet Series, в которую входили популярнейшие роботы-пылесосы X500, X600 и X900. Как и предшественники, Panda X4 создан, в первую очередь, для уборки шерсти домашних животных и оснащен вакуумной системой, работающей без центральной щетки, на которую могли бы наматываться длинные волосы людей и животных. Таким образом, обслуживание пылесоса сводится к минимуму. Робот-пылесос оснащен баком для воды, который через мембраны, за счет вибрации робота во время работы, автоматически подает воду на тряпочку из микрофибры на днище пылесоса. Такая технология очень удобна в повседневном использовании, и позволяет использовать сухую и влажную уборку одновременно. Panda X4 оснащен алгоритмической навигацией, как и его предшественники. Но качество алгоритмов улучшается с каждым годом. Таким образом, робот убирает квартиру быстрее и эффективнее. Количество режимов уборки увеличилось до четырех – это автоматический, ручной, локальный и уборка вдоль стен.

iBoto Smart X610G Aqua

Пылесос GUTREND FUSION 150 - расширенные функциональные возможности для сухой и влажной уборки дома, воплощенные в ярком дизайне. Влажная уборка с интеллектуальной системой автоподачи воды SMART DRIP 2.0 позволяет точно дозировать поступление жидкости. Объем подаваемой воды можно регулировать с помощью пульта ДУ. 3 уровня мощности всасывания обеспечат максимальную эффективность при борьбе с любыми типами загрязнений. Режим уборки по расписанию реализован максимально удобно для потребителя, так как его программирование возможно по времени и дням недели. GUTREND FUSION 150 способен преодолевать препятствия высотой до 15 мм. 11 пар датчиков обнаружения препятствия и амортизирующий бампер позволят выполнить уборку максимально деликатно. Тройная система фильтрации очистят пол и воздух от пыли и вредных аллергенов.

Пылесос iBoto Smart X610G Aqua - модель робота-пылесоса с функцией как сухой, так и влажной уборки. Оснащена аккумулятором высокой емкости. Система автоматической подачи воды. Ультра тонкий корпус - 7.7 см. Полный набор интеллектуальных датчиков i-MOVE. Повышенная эффективность очистки ковровых покрытий. Автоматическая очистка пятен, турбо режим, уборка по краям помещения, режим по периметру.