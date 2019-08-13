Наручные часы уже давно стали важнейшим аксессуаром современного человека. Они выполняют не только практическую функцию, но и подчеркивают деловой имидж. Сегодня мы представим топ лучших марок наручных часов по мнению www.timestyle.com.ua

Q&Q

Japan CBM уже сорок лет выпускает наручные часы марки Q&Q. Механизмы её часов созданы японскими мастерами, а в ассортименте представлены в основном модели среднего ценового сегмента. Предусмотрены стрелочные варианты, цифровые и комбинированные. Материалы: минеральное, сапфировое и пластиковое стекло, а также корпуса из металла, алюминия и полимеров.

CASIO

Один из самых известных производителей в мире. Японцы производят не просто часы, а универсальные гаджеты с огромным количеством полезных функций. Особенно прославлены такие коллекции, как ProTrek для фанатов активного образа жизни, Baby-G для прекрасной половины человечества и всем известные часы G-Shock.

TISSOT

Эта швейцарская компания известна всем ценителям наручных часов. Именно она впервые внедрила самозапускающийся механизм и модели, не сбивающиеся рядом с магнитом. В ассортименте TISSOT есть каменные и деревянные часы, но больше всего пользователям нравятся такие коллекции, как T-Classic с кварцевыми и механическими моделями для консервативных людей, T-Gold для любителей блестящих аксессуаров и Heritage, выпущенной в честь 150-летнего юбилея, для любителей уникальных вещей.

CALVIN KLEIN

Больше всего часы этой торговой марки любят модники и ценители смелых дизайнерских решений. Эксперты отмечают архитектурную точность линий, которая дополняют соответствующую одежду бренда. Главные атрибуты: множество вычурных деталей, бриллиантов и драгоценных материалов, необычные формы браслетов и циферблатов, а также огромный выбор расцветок.

BULOVA

Часы Bulova особенно популярны в США, что неудивительно. Во-первых, часы этой американской марки выпускаются в сотрудничество со швейцарскими производителями. А во-вторых, именно эти часы носил Нил Армстронг во время высадки на Луну. Марка выпускает различные модели: мужские и женские, кварцевые или механические с автоподзаводом. Предпочтение отдается классическим вариантам, но есть и спортивные модели. Главная особенность – свойство Dura-Crystal, благодаря которому часы Bulova не боятся механических воздействий.