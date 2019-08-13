Топ лучших марок наручных часов

2019-08-13, Автор - Владимир Байзаров; [70]
Наручные часы уже давно стали важнейшим аксессуаром современного человека. Они выполняют не только практическую функцию, но и подчеркивают деловой имидж. Сегодня мы представим топ лучших марок наручных часов по мнению www.timestyle.com.ua.

Q&Q

Japan CBM уже сорок лет выпускает наручные часы марки Q&Q. Механизмы её часов созданы японскими мастерами, а в ассортименте представлены в основном модели среднего ценового сегмента. Предусмотрены стрелочные варианты, цифровые и комбинированные. Материалы: минеральное, сапфировое и пластиковое стекло, а также корпуса из металла, алюминия и полимеров.

CASIO

Один из самых известных производителей в мире. Японцы производят не просто часы, а универсальные гаджеты с огромным количеством полезных функций. Особенно прославлены такие коллекции, как ProTrek для фанатов активного образа жизни, Baby-G для прекрасной половины человечества и всем известные часы G-Shock.

TISSOT

Эта швейцарская компания известна всем ценителям наручных часов. Именно она впервые внедрила самозапускающийся механизм и модели, не сбивающиеся рядом с магнитом. В ассортименте TISSOT есть каменные и деревянные часы, но больше всего пользователям нравятся такие коллекции, как T-Classic с кварцевыми и механическими моделями для консервативных людей, T-Gold для любителей блестящих аксессуаров и Heritage, выпущенной в честь 150-летнего юбилея, для любителей уникальных вещей.

CALVIN KLEIN

Больше всего часы этой торговой марки любят модники и ценители смелых дизайнерских решений. Эксперты отмечают архитектурную точность линий, которая дополняют соответствующую одежду бренда. Главные атрибуты: множество вычурных деталей, бриллиантов и драгоценных материалов, необычные формы браслетов и циферблатов, а также огромный выбор расцветок.

BULOVA

Часы Bulova особенно популярны в США, что неудивительно. Во-первых, часы этой американской марки выпускаются в сотрудничество со швейцарскими производителями. А во-вторых, именно эти часы носил Нил Армстронг во время высадки на Луну. Марка выпускает различные модели: мужские и женские, кварцевые или механические с автоподзаводом. Предпочтение отдается классическим вариантам, но есть и спортивные модели. Главная особенность – свойство Dura-Crystal, благодаря которому часы Bulova не боятся механических воздействий.


Комментарии и отзывы
Советы по покупке телевизора в 2019 год...
Советы по покупке телевизора в 2019 годНи для кого не является секретом, что современный рынок телевизоров перенасыщен самыми различными моде...
Успейте на июльскую акцию «Кухонного Дво...
Успейте на июльскую акцию «Кухонного ДвоНовый кухонный гарнитур – серьёзная и ответственная покупка. Как правило, кухня ставится на более долг...
Народ нуждается в таблицах перевода, а н...
Народ нуждается в таблицах перевода, а нВсе из нас уже привыкли к тому, что при просьбе перевести одних значений определенной единицы измерени...
Преимущества и недостатки напольных унит...
Преимущества и недостатки напольных унитВыбор унитаза – дело ответственное, ведь, сидя на этом предмете сантехники, вы проведете не такую уж малу...
Новый хит продаж Xiaomi — шейный массаже...
Новый хит продаж Xiaomi — шейный массажеКомпания Xiaomi собрала на краудфандинговой площадке деньги на производство нового продукта — шейного мас...
Смартфон Redmi K20 Pro получит версию с ...
Смартфон Redmi K20 Pro получит версию с Сетевые источники поделились информацией об анонсе, связанном со смартфоном Redmi K20 Pro. Сообщается, чт...
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил версию на 2...
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил версию на 2Как известно, смартфон Xiaomi Mi 9 вышел в двух вариантах: с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Вид...
Смартфон Realme 5 с пятью камерами будет...
Смартфон Realme 5 с пятью камерами будетСетевые источники поделились подробностями о смартфонах Realme 5 и Realme 5 Pro, официальная презентация ...


Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo SwitchОбзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch
Обзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HDОбзор HARPER DVHR-430. Недорогой видеорегистратор с Full HD
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor