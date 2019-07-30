Топ-смартфон G8 ThinQ от LG

G8s ThinQ - это высококачественный смартфон с множеством уникальных функций. В передней части находится 6,1-дюймовый амолед экран с разрешением 3120 x 1440 пикселей. Qualcomm Snapdragon 855, 6/128 ГБ память, NFC и остальной стандартный набор коммуникационных возможностей. Также с тройной камерой сзади и 3,5 мм соединение с Quad Dac. Особенностью является фронтальная камера, состоящая из обычного модуля с датчикам разрешением 8 Мп и времяпролетной камеры ToF. Это позволяет устройству используется жесты и распознавание рук. Не касаясь дисплея, можно совершать звонки, увеличивать или уменьшать громкость, делать снимки экрана и т.д.