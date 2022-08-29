Топовая версия Red Magic 7S Pro появилась в продаже

Компания Nubia дала старт китайским продажам топового варианта смартфона Red Magic 7S Pro, который получил название Deuterium Front Transparent Silver Wing. Данная версия может похвастаться 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Её цена составляет 1080 долларов.

Смартфон также оснащается 6,8-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, 10-битным представлением цвета, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 960 Гц, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.2, NFC, стереофоническими динамиками, подэкранной 16-Мп селфи-камерой, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 Вт.
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