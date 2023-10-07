Топовая версия Red Magic 8S Pro+ появилась в продаже

Бренд Nubia выпустил в китайскую продажу топовую версию геймерского смартфона Red Magic 8S Pro+, которая может похвастаться 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Цена этого варианта составляет 1045 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с максимальной частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным дактилоскопом с определением ЧСС, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 165 Вт быстрой зарядки.
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