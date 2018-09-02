Топовый аппарат Xperia XZ3

Гаджет имеет защиту от проникновения влаги и пыли степени IP68. Спереди и сзади девайс защищен прочным стеклом Gorilla Glass 5. Корпус предлагается в четырех цветовых вариациях: черной, красной, зеленой и серебристой.Топовая модель получила мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 845 и арсенал памяти в виде 4 ГБ «оперативки» и флэш-накопителя на 64 ГБ. В качестве программного интерфейса используется недавно вышедшая 9-я версия Android Pie.Пользователя может заинтересовать чувствительная грань смартфона, реагирующая на нажатия. Это дополнительный и очень удобный инструмент управления. Тыльная камера обладает разрешением 19 МП. Камера для селфи и видеозвонков снабжена оптикой на 13 МП. Батарея получила емкость 3330 мАч и функция беспроводной зарядки. Дактилоскопический сканер помещен на тыльную сторону телефона.Доступна также информация с музыкального проигрывателя. Размер OLED дисплея составляет 6 дюймов, а его разрешение – 2880 х 1440 пикселей.Стоимость смартфона составит 900 долларов.