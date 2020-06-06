Топовый камерофон Huawei P40 Pro+ появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам топового смартфона Huawei P40 Pro+. Версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти продабт за 1119 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти – за 1245 долларов.

Напомним, что главной особенностью новинки является её основная пентакамера, которая имеет 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, а также двойную систему оптической стабилизации. В главном модуле используется 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 разрешением 50 Мп и объектив с диафрагмой f/1,9.
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