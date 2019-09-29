Топовый смартфон Honor V30 показали на фото

Ни для кого не секрет, что следующим топовым смартфоном Honor станет модель под названием М30. Для всех очевидно и то, что аппарат оснастят фирменной платформой Kirin 990 и модемом 5G. Однако внешний вид устройства до сегодняшнего дня держался в строгом секрете. Если верить китайским источникам, передняя панель Honor V30 будет выглядеть как на этом фото, сделанном на сборочной площадке. Отметим двойную фронтальную камеру и несколько датчиков между ними. Утверждается, что «разрешение дисплея и кадровая частота будут очень ОК». Судя по всему, дисплей ожидаемой новинки будет иметь кадровую частоту 90 Гц.