Топовый смартфон Huawei P40 Pro Premium Edition получит экран с частотой обновления до 120 Гц

2020-03-13, Автор - Полина Байзарова; Продукт - P40 Pro Premium Edition; [106]
Напомним, что 26 марта на специальном мероприятии во Франции компания Huawei представит свои флагманские смартфоны P40 и P40 Pro. Сегодня инсайдеры сообщили о еще одной топовой модели под названием P40 Pro Premium Edition. Новинку должны оснастить 6,7-дюймовым OLED экраном (3160:1440 пикселей) с частотой до 120 Гц, двойной селфи-камерой на 32 Мп и датчиком 3D ToF, пентакамерой модулями на 52, 40, 8 Мп, датчиком 3D ToF и перископным модулем, чипсетом Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой 50-ваттной быстрой зарядки и беспроводной 27-ваттной зарядки, Bluetooth 5.1, приёмником GPS, портом USB Type-C и модулем бесконтактных платежей NFC, а также Android 10. Обойдется аппарат покупателем в 1200–1300 евро.


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