Топовый смартфон Huawei P40 Pro+ вышел в России

Компания Huawei объявила о скором российском выходе флагманского смартфона Huawei P40 Pro+, который уже продается в нескольких регионах. Аппарат станет доступен для предзаказа 13 июля по рекомендованной цене в 100 тысяч рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. При этом в Европе за смартфон просят 1400 евро, что составляет 112 тысяч рублей по нынешнему курсу. Благодаря своей пентакамере, Huawei P40 Pro+ до сих пор удерживает первое место в рейтинге камерофонов авторитетной лаборатории DxOMark. К особенностям смартфона можно также отнести 6,58-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, топовую платформу Kirin 990, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.